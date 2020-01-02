Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum'

Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, “Aranızda bu yıl evlenen var mı” diye sorduktan sonra “Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin” dedi. Ardından 'Balım' adlı şarkısını seslendiren Ortaç'ı dinleyenler 'Chloe'yi unutamamış' şeklinde yorum yaptı.