02 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 01:42:03
Serdar Ortaç'tan itiraf! 'Chole'den başkasına bakamıyorum'
5 yıl önce evlendiği Chloe Loughnan'la Ağustos ayında ayrılan Serdar Ortaç, yeni yılın ilk dakikalarında keyifsizdi.
Kıbrıs'ta hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, “Aranızda bu yıl evlenen var mı” diye sorduktan sonra “Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin” dedi. Ardından 'Balım' adlı şarkısını seslendiren Ortaç'ı dinleyenler 'Chloe'yi unutamamış' şeklinde yorum yaptı.
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