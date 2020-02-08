Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan oyunculuğu soyundu! 15 bin lira istiyor

Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, oyunculuğu soyundu! Serdar Ortaç’tan Ağustos 2019’da boşanan Chloe Loughnan, ilk sinema deneyimini henüz vizyona girmeyen ‘Hababam Sınıfı Yaz Oyunları’nda yaşamıştı.

İrlandalı model oyunculuğu çok sevdiğini ve önümüzdeki sezon dizilerde rol almayı düşündüğünü söyledi.

Keçtiğimiz günlerde İstinye Park’ta objektiflere takılan manken Chloe, “Birçok teklif var. İçlerinden birini seçeceğim” dedi. Chloe bölüm başına 15 bin lira istiyor.

Ortaç ile haklarında yazılan haberler için konuştu. Ortaç ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini söyleyen ünlü isim, “Biz küs değiliz ki, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik. Ama tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar artık sadece arkadaşım” dedi.