Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeniden mi evleniyor?

Beş yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın daha önce hayatlarına başka kişilerle devam ettikleri yönünde haberler çıkmıştı. Ancak her defasında bu haberleri yalanlayan ikili için bomba bir iddia gündeme geldi.

'Gel Konuşalım' programının sunucusu Cengiz Semercioğlu'nun iddiasına göre; Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, 3 hafta önce buluştu ve ünlü şarkıcı, eski eşine yeniden evlilik teklif etti. Mankenin de teklife sıcak baktığı belirtildi.