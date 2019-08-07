  • Bist 100
    98735.3
  • Dolar
    5,4948
  • Euro
    6,1594
  • Altın
    263,7830
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul'da sahte içki operasyonu İstanbul'da sahte içki operasyonu
Bingöl'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Bingöl'de gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: Gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı Ağrı'da PKK/KCK operasyonu: Gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı
Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı Tartıştığı eski kocasını bıçakla yaraladı
Giresun’da PKK'lıların kullandığı sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri kullanıldı Giresun’da PKK'lıların kullandığı sığınakta gıda ve yaşam malzemeleri kullanıldı
Beykoz'da denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu Beykoz'da denizde kaybolan 15 yaşındaki Mustafa Özyurt'un cansız bedeni bulundu
Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü Tartıştığı 78 yaşındaki eşini öldürdü
Barcelona'da havuz kararı: Üstsüz girilmesi yasaklanamaz Barcelona'da havuz kararı: Üstsüz girilmesi yasaklanamaz
Engelli babasından sürücülere tepki Engelli babasından sürücülere tepki
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi: Yavrum gitti, öksüz kaldım Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi: Yavrum gitti, öksüz kaldım
İnterpol tarafından aranan cip Türkiye'de ortaya çıktı İnterpol tarafından aranan cip Türkiye'de ortaya çıktı
Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu? Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu?
İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı İspanya'da hükümetsiz 100 gün geride kaldı
Konya'da oyuncak ayı içerisine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi Konya'da oyuncak ayı içerisine gizlenmiş patlayıcı ele geçirildi
Partizan Teknik Direktörü Milosevic: Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor Partizan Teknik Direktörü Milosevic: Malatyaspor ile oynayacağımız maç, hayati önem taşıyor
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakc: Türk iş adamlarını Malezya'ya götürmek istiyoruz Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakc: Türk iş adamlarını Malezya'ya götürmek istiyoruz
YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak YOİKK Fuat Oktay başkanlığında toplanacak
Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Biri bebek 8 kişi yaralandı Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Biri bebek 8 kişi yaralandı
Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor
FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı FSM Köprüsü'ne 'UEFA Süper Kupa' bayrağı asıldı
Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu
Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı! Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı!
Pakistan’ın Ankara Büyükelçi Maslahatgüzarı Gilani: “Bölgede yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı” Pakistan’ın Ankara Büyükelçi Maslahatgüzarı Gilani: “Bölgede yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı”

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38:04 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:48:17

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu?

Magazin gündemine düşen bomba gibi iddiaya göre Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan yarın anlaşmalı olarak boşanacaklar.

Şarkıcı Serdar Ortaç, İrlandalı model Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te nikah masasına oturmuştu. Ancak bir süredir çiftin  evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanacakları iddia ediliyordu. Çift ise her seferinde bu haberleri yalanlıyordu.

ANLAŞMALI BOŞANIYORLAR

Son olarak bugün 2. Sayfa programında çiftle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre çift, yarın anlaşmalı olarak boşanacak. Konuyla ilgili olarak taraflardan ise açıklama bekleniyor.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

1970 doğumlu Türk Pop müziği sanatçısı, besteci. 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da annesi Nesrin Ortaç ve babası Mehmet Ortaç’ın ilk oğlu olarak doğdu.

Üç kardeştiler; Serdar, Sertaç, Serkan. İlk öğretiminii Kocamustafapaşa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.
Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Babası küçücük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. 1977 yılında torna dükkanında babasının yanında çalıştı, sokakta simit ve su sattı, iş hayatını öğrendi.

Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı.
Fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı.
Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yapması teklgüne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.
1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına merhaba dedi.

1996'da ikinci albümü olan Yaz yağmuru'nu yaptı.Bu albümün tamamını ispanyolca seslendirerek Meksikada bir albüm yaptı. Albümün açılış parçası olan "Ben Adam Olmam"ın İspanyolca versiyonu "Loco Para Amar" Meksika radyolarında da çalındı. Daha sonra Türkiye'de de bu albümü , İspanyolca bir single olarak hazırladı.
3. Albümü olan GECELERİN ADAMI, 1998 senesinde piyasaya çıktı.
4. Albüm calısması BILSEMKI 2000 senesinde çıktı.
5. Albümü OKYANUS oldu.2002 senesinde piyasaya çıktı.
6. Albüm BENİ UNUT/ÇAKRA 2004 senesinde satışa sunuldu.

2001 yılında daha önce Sibel Can'ın seslendirdiği "Padişah"adlı şarkısı koca bir sene boyunca yılın en sevilen şarkısı oldu. Bu bestesi ile "Milliyet Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

2005'in ilk haftasında "Bu Şarkılar Kimin İçin" adlı Mavi Ağaç Yayıncılık' dan yayımlanan ilk kitabıyla hayranlarının karşısına çıkan Serdar Ortaç, aynı yıl "Kral TV Video Müzik Ödülleri"nde hem "En Çok Albüm Satan Sanatçı" hem de "En İyi Pop Erkek Sanatçı" kategorilerinde iki ödüle birden layık görüldü.

Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi. Ortaç'ın şarkıları her zaman en sevilen şarkılar arasında yer aldı.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.

Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.

KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergiledigi tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ödülleri :

1994 Kral tv Video Müzik Ödülleri – En iyi çıkış yapan sanatçı

1997 Milliyet Yılın En Sevilen Şarkısı – Padişah

1999 Hürriyet Altın Kelebek – Yılın en başarılı sanatçısı.

2000 Kral tv Video Müzik Ödülleri – Pop Müzik en iyi erkek sanatçı

2003 Radyo ve TV Oscarları – En iyi Show Programı : Serdar Ortaç'la Hep Beraber

Oyuncak ayılı dehşet olanı! Konya'da büyük şok!
"Bölgede yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı"
'Uçan Kale' sıfır görüş şartlarında bile uçabiiliyor! Türkiye gücüne güç katıyor
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Yavuz, Doğu Akdeniz'de sondaja başladı
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanıyor mu?
'Uçan araba' yarışına 'Cezeri' adı verdiği arabayla Türkiye de katıldı
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak? Kim, ne kadar Kurban Bayramı ikramiyesi alacak?
Pençe Harekatı'nda flaş gelişme... Öldürülen terörist sayısı 80 oldu
Gayrimenkulde bahar havası: Talep yağıyor
Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu
Sürpriz talip! Rooney'in yerine Mesut Özil
Trump darbesi! Bir günde 117 milyar dolar zarar
'Seçilirsim Ekim'e kadar' demişti... Tüm dünyaya duyurdu!
Türkiye'nin '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı! Başka çaresi yok!
Karayiplerde ölmüştü... 8 aydır aradığı eşinin kalbi kargoyla geldi!
Yeni dönem resmen başladı! İlk vizesiz uçuş gerçekleşti
İki ezeli rakip arasında müthiş yarış! G.Saray'dan sürpriz hamle
Kaz Dağları'nda ne oluyor? İşte 10 soruda Kaz Dağları gerçeği...
Onlarla konuşarak zaman harcıyoruz! ABD'den skandal üstüne skandal
Son dakika dolar 5.50 TL'nin altında! Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 7 Ağustos dolar canlı dolar kuru...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ