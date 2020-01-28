Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan artık sadece arkadaş

İstinye Park’ta objektiflere takılan manken, Ortaç ile haklarında yazılan haberler için konuştu. Ortaç ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini söyleyen ünlü isim, “Biz küs değiliz ki, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik. Ama tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar artık sadece arkadaşım” dedi.