28 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 11:57:10
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan artık sadece arkadaş
Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran Chloe Loughnan, önceki gün İstanbul’a geldi.
İstinye Park’ta objektiflere takılan manken, Ortaç ile haklarında yazılan haberler için konuştu. Ortaç ile bir daha bir araya gelmeyeceklerini söyleyen ünlü isim, “Biz küs değiliz ki, sadece evliydik ve boşandık ama birbirimize küsmedik. Ama tekrar bir araya gelmek de yok artık, o iş bitti. Serdar artık sadece arkadaşım” dedi.
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