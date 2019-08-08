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08 Ağustos 2019 Perşembe 00:19:09 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:58:27

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt: Ayrı evlerde kalmıyoruz

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma kararı aldığı iddia edilen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti dün akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeydi.

Tolga ASLAN

Hastaneyi arka kapıdan terk ederken görüntülenen Serdar Ortaç, "MS hastalığım için kan verdim. Ben toparladım. Hanım da rahatsızlandı. Kan verdi ve serum alıyor. Zehirlendi galiba. Ben eve gidip yatacağım. O da toparlanacak" dedi.

27 Eylül de boşanacakları iddiasına ise Ortaç, "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Şuan boşverin. Ayrı evlerde kalmıyoruz. Ben de iyi değilim. O yüzden burada kalamıyorum, eve gitmiyorum" dedi. Serdar Ortaç hastaneyi arka kapıdan terk ettikten yarım saat sonra eşi Chloe hastaneyi gazetecilere görüntü vermeden terk etti.

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Serdar Ortaç: Ayrı evlerde kalmıyoruz
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