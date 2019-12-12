12 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 00:47:01
Serdar Ortaç: Albüm yapmıyorum çünkü herkes rap dinliyor
Ünlü popçu Serdar Ortaç, sosyal medyada bir takipçisinin "Artık eski, kaliteli şarkılarını istiyoruz. Lütfen özüne dön" mesajına karşılık, "Millet rap dinliyor artık, ben de yapmıyorum" diye yanıt verdi.
Sonrasında konuya açıklık getiren ünlü popçu, “Tabii ki devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum; bu dönem daha aralıklı çalışıyorum” dedi.
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