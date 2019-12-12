Serdar Ortaç: Albüm yapmıyorum çünkü herkes rap dinliyor

Sonrasında konuya açıklık getiren ünlü popçu, “Tabii ki devam edeceğim. Müzik benim hayatım. Hayatımdan vazgeçmek gibi bir şey olur. Sadece, bir ara çok sık ve fazla şarkı çıkarıyordum; bu dönem daha aralıklı çalışıyorum” dedi.