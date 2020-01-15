15 Ocak 2020 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:09:06
Seray Kaya'nın sevgilisi kaçtı
Son olarak 'Kadın' adlı dizide Şirin karakterine hayat veren Seray Kaya önceki gün İstinye'de görüntülendi.
Sevgilisiyle birlikte alışverişe çıkan oyuncu, mağazaları gezerken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle genç yaştaki hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Kaya, gazeteciler tarafından görüntüleneceği sırada sevgilisi oradan uzaklaştı.
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