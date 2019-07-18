Senem Göktürk-Emre Ön aşkı nikah masasında bitti
ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz’in setinde temelleri atılan Senem Göktürk-Emre Ön aşkı evlilikle sonuçlandı. Dizide karı-kocayı oynayan ikili, Ankara’da nikah kıydı
Sen Anlat Karadeniz setinde sürpriz teklif! Dizide evli bir çifti canlandıran Senem Göktürk ile Emre Ön'ün gerçek hayatta da birlikte oldukları ortaya çıktı.
RENKLİ DÜĞÜN KARELERİ
Dizide başlayan aşk, nikah masasına taşındı. ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'de evli bir çifti canlandıran Emre Ön ile Senem Göktürk, evlendi. Ankara'da nikah kıyan çiftin fotoğrafları ise Salda Gölü'nde çekildi.
SETTE TEKLİF ETTİ
Ön, geçtiğimiz yıl dizi setinde Göktürk'e evlenme teklifi etmişti. Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu gibi isimler de teklife şahitlik etmişti. Bir süre önce diziden ayrılan Ön ile Göktürk, Trabzon'da yaşıyor.
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