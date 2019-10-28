Senariste destek

Dizi oyuncularının da yalnız bırakmadığı imza gününe, Aras Bulut İynemli, Burak Dakak ve Kubilay Aka katıldı. Kitap yazmakla ilgili konuşan İynemli “Kitap yazmak çok başka bir iş, başka bir alan. Benim şu an için öyle bir planım yok” yanıtı verdi. Binlerce kişinin katıldığı imza günün de Aras Bulut İynemli, hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.