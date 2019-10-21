Sen neymişsin Buray

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray geçmişte yaşadığı aşkla ilgili itiraflarda bulundu. Gazetecilerin “Nasıl bir aşıktınız” sorusunu yanıtlayan şarkıcı “ Gece saat 5'te bahçelerden güller çalıp, buzdolabı kutusunu ağzına kadar çiçeklerle doldurup kapısına gittim. Şarkılar, şiirler neler yapmadım aşk için. Kara sevda yaşadım. Çok aşıktım” dedi.