21 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 21:04:31
Sen neymişsin Buray
Başarılı popçu Buray, önceki akşam Ataşehir Watergarden’da sahne aldı.
Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray geçmişte yaşadığı aşkla ilgili itiraflarda bulundu. Gazetecilerin “Nasıl bir aşıktınız” sorusunu yanıtlayan şarkıcı “ Gece saat 5'te bahçelerden güller çalıp, buzdolabı kutusunu ağzına kadar çiçeklerle doldurup kapısına gittim. Şarkılar, şiirler neler yapmadım aşk için. Kara sevda yaşadım. Çok aşıktım” dedi.
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