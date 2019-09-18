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18 Eylül 2019 Çarşamba 17:28:58 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:31:40

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Kaleli karakterini canlandıran Ulaş Tuna Astepe ile ilgili aramalar her geçen gün yoğunlaşıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ulaş Tuna Astepe'nin aslen nereli olduğu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gerek karakteri gerekse şivesi ile gerçek bir karadenizli gibi oynayan Ulaş Tuna Astepe'nin Trabzonlu olup olmadığı merak ediliyor. Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe nereli? Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe nereli? merak ediliyor. Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ulaş Tuna Astepe, dizide fırtınalar estirmeye devam ediyor. Gerek karakteri gerekse şivesi ile gerçek bir karadenizli gibi oynayan Ulaş Tuna Astepe'nin Trabzonlu olup olmadığı araştırılıyor. Ulaş Tuna Astepe ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

ULAŞ TUNA ASTEPE NERELİ?

Ulaş Tuna Astepe'nin Karadenizli zannedilmesine karşın, Kocaeli/İzmitlidir. 

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

1 Ocak 1988 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başlamıştır. ‘Cam Yapraklar’ ve ‘Bayrak’ oyunlarındaki performansıyla tiyatro severlerin beğenisi kazanmıştır.

Ulaş Tuna Astepe, televizyon dünyasındaki oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Karadayı adlı dizi ile ilk adımını atmıştır. Dizide, Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel ile birlikte rol alarak Orhan Kara karakterini canlandırmıştır. Başarılı performansı sayesinde dikkatleri üzerine toplayan Astepe'nin, ikinci iddialı dizisi Analar ve Anneler dizisi oldu. Oyunculuk alanında hızla ilerleyen oyuncu, bir çok dizi, film, tiyatro ve kısa filmde rol alarak izleyici ile buluştu.

Ulaş Tuna Astepe en son Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya adlı dizide Alaz karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ekranlara ara veren Astepe, şimdilerde ATV ekranlarının iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz'de, Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı olan Tahir karakterine hayat veriyor. 1.89 metre boyunda ve 80 kilo olan Ulaş Tuna Astepe, Oğlak burcudur.

ULAŞ TUNA ASTEPE'NİN OYNADIĞI DİZİLER

Sen Anlat Karadeniz (dizi) – 2018
Rüya (dizi) – 2017
Körfez (sinema filmi) – 2016
Balık Havuzu (kısa film) – 2015
Analar ve Anneler (dizi) – 2015
Zayiat (kısa film) – 2013
Meşakkat ve Karısı (kısa film) – 2013
Babamın Cesetleri (tiyatro oyunu) – 2013
Karadayı (dizi) – 2012
Cam Yapraklar (tiyatro oyunu) – 2012
Bayrak (tiyatro oyunu) – 2011
Üniversiteli (kısa film) – 2010

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