15 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:04:35
Sempatik anne
8 aylık hamile olan oyuncu Hazal Kaya önceki akşam Etiler'de görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde evlerinde yangın çıkan Hazal Kaya, koşar adımlarla merdivenlerden inerken muhabirlerin “Geçmiş olsun Hazal hanım olay nasıl oldu” sorularına “Arkadaşlar teşekkür ederim, gitmem lazım” diyerek aracına bindi. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayan oyuncunun sempatik giyim tarzı beğeni topladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT