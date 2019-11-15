Sempatik anne

Geçtiğimiz günlerde evlerinde yangın çıkan Hazal Kaya, koşar adımlarla merdivenlerden inerken muhabirlerin “Geçmiş olsun Hazal hanım olay nasıl oldu” sorularına “Arkadaşlar teşekkür ederim, gitmem lazım” diyerek aracına bindi. Oğlu Fikret Ali'yi kucağına almak için gün sayan oyuncunun sempatik giyim tarzı beğeni topladı.