Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti

Modacı Selma Çilek Çiftçi, eşi Sinan Çiftçi ve arkadaşları ile Marmaris'e gitti. Sosyetik otel D-Maris'te istirahata geçti. Ekip, lüks yata bindi. Acıkınca hamburger söyledi. Bin 500 TL yemek, bin TL de kurye parası ödedi.



VIPBURGER



SOSYETİK tasarımcı Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'nin keyfine diyecek yok. Şu sıralar lüks tekneleriyle Marmaris'te tatil yapan ikili, önceki akşam acıkınca karaya çıkmak yerine tekneye sipariş verdi..



LEZZET YOLCULUĞU



Ünlü çift, kendileriyle yanlarındaki 3 misafirleri için Nusret'ten 5 hamburger, 3 patates tava, 2 havuç dilimi ve 2 de biftek söyledi. Sosyetik tasarımcı ile misafirlerinin ziyafetinin bedeli bin 500 lirayı buldu. Ancak Çilek'in karaya ayak basmadan yaptığı hamburger keyfinin bir de ekstra ücreti vardı. Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, sadece 300 metre uzaklıktaki mekandan Zodyak botla teknelerine gelen servis için de bin lira ilave ödeme yaptı. Böylece Çiftçi çiftinin lüks teknedeki VIP hamburger ziyafeti toplam 2 bin 500 lirayı bulmuş oldu....



2 BİN 500 TL'LİK ZİYAFET ÇEKTİLER



Tekneye Nusret'in ünlü hamburgeriyle diğer lezzetlerini sipariş eden Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, bir işçinin ortalama bir aylık maaşını bir oturuşta yedi..







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