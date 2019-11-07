Selena'dan birincilik rekoru

KARİYERİNDE İLK KEZ

Ayrıca 27 yaşındaki sanatçı, müzik dünyasının en prestijli listelerinden Billboard ve Rolling Stones'da birinci sıraya yerleşti. Başarılı şarkıcı Gomez, bu iki önemli listede aynı anda bir numaraya çıkan ilk parçanın sahibi olarak tarihe geçti.