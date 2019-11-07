07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 23:14:23
Selena'dan birincilik rekoru
ABD’li şarkıcı Selena Gomez, yeni çıkardığı Lose You To Love Me şarkısıyla, 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi.
KARİYERİNDE İLK KEZ
Ayrıca 27 yaşındaki sanatçı, müzik dünyasının en prestijli listelerinden Billboard ve Rolling Stones'da birinci sıraya yerleşti. Başarılı şarkıcı Gomez, bu iki önemli listede aynı anda bir numaraya çıkan ilk parçanın sahibi olarak tarihe geçti.
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