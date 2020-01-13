Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin basının gençliğine benzetildi

Mimar Sinan eseri Yakup Ağa Hamamı’nda klip ve fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Şahin’in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgiyle karşılanırken, kullanıcılar sanatçıyı Yeşilçam aktörlerine benzetti. Gelen bazı yorumlarda ise babası müzisyen Selami Şahin’in gençliğine benzetildi. Lider Şahin, çekimle ilgili tarihi mekanlarda performans videoları ve fotoğraf çekimleri yaparak farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.