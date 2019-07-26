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26 Temmuz 2019 Cuma 16:51:03 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:58:20

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor

Genel yönetmenliğini Billur Aktürk’ün yaptığı, Seksenler dizisindeki Bekçi Bekir karakteriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk’un sunacağı, 24 TV'de ekrana gelecek olan yaşam değerlerini sorgulayan program Neler Oluyor Hayatta, toplumsal gerçekliğin bilgisine ulaşma noktasında sınırları zorluyor.

Toplumun , bireylerin dünyaya bakışını, yaşamın  merkezindeki konularla ele alıp,  farklılığının insan ilişkilerinde olumlu olarak  nasıl temellendirileceği konusunda seçenekler sunuyor . Bir anlamda zihnimizdeki problemin çözümüne katkı sağlayabilecek bir program olan Neler Oluyor Hayatta, toplumun ürettiği bilgileri eleştiri süzgecinden geçiriyor.

Neler Oluyor Hayatta; ilk bölümünde, para ve insan ilişkisini mercek altına alıyor. Ekonomik gücün toplumları ve bireyleri nasıl dönüştürdüğü sorgulanırken şu sorulara cevaplar aranıyor.

- Para iktidar sağlar mı?
- Her ne pahasına olursa olsun para kazanma hedefi, toplumsal değer yargılarını nasıl etkiler?  
- Para, üretim ilişkilerini nasıl belirliyor?
- İyi para, kötü para var mı?
- Zenginleşme toplumlara  ne sağlar?
- Parasız bir toplum mümkün mü?
- Dünya parası olan için daha mı adil?
- Zengin ülkeler diğerlerine göre daha mı eşit?
- Halkların adalet algısı; ekonomik düzey artınca iyileşiyor mu?
- Toplum para ile ilişkisini nasıl kurmalı?
- Parayla saadet olur mu ?

Neler Oluyor Hayatta, Seksenler dizisindeki Bekçi Bekir karakteri ile tanıdığımız  Hacı Ali Konuk’un sunumuyla 28 Temmuz Pazar akşamı 21. 15’de , 24 TV’de ….

HACI ALİ KONUK KİMDİR?

TRT 1’de yayınlanan Seksenler dizisinde Bekçi Bekir karakteri ile tanındı.Hacı Ali Konuk, 1 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum’da doğmuştur.

Daha sonra ailesiyle birlikte Aydın’a yerleşti. İmam bir babanın oğludur. Liseyi İzmit’te okudu.Üniversite’de dişçilik okudu, bitiremedi. İlahiyat okudu, orayı da tam bitiremedi. İzmit’te okurken tiyatro aktivitelerine katılmaya başladı. Stand-up yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra Levent Kırca’nın açtığı bir yarışmaya katıldı ve kazanan 12 kişi arasında yerini aldı.

Dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır. 1995 yılında ilk olarak “Çiçek Taksi” dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı.

2015 yılında senaryosunu yazıp yapımcılığını Birol Güven’n yaptığı ve yönetmenliğini Hasan Tolga Pulat’ın yaptığı “Merdiven Baba” adlı sinema filminde Esra Dermancıoğlu, Emin Gümüşkaya, Aşkın Şenol, Özlem Balcı ile beraber oynadı.

2012 - 2017 yılları arasında ise yönetmenliğini, Birol Güven ve Müfit Can Saçıntı’nın yaptığı “Seksenler” dizisinde Bekçi Bekir karakterini canlandırmaya başladı.

Filmleri ve Dizileri

2019 - Hayalimdeki Köy (Sinema Filmi)
2018 - Aslan Parçam (Zeki)(Sinema Filmi)
2017 - Organik Aşk (Sinema Filmi)
2017 - Chef (Sinema Filmi)
2015 - Merdiven Baba (Fazlı) (Sinema Filmi)
2012 - 2017 - Seksenler (Bekçi Bekir) (TV Dizisi)
2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (Tv Programı)
2013 - Çocuklar Duymasın 4. Sezon (TV Dizisi)
2006 - Meçhule Gidenler (Cevher) (TV Dizisi)
2006 - Cemile (TV Dizisi)
2006 - Arka Sokaklar 1. Sezon (Gül Haco) (TV Dizisi)
2005 - Şifre (TV Dizisi)
2005 - Beşinci Boyut (TV Dizisi)
2003 - Parmak İzi (TV Dizisi)
2003 - Kurşun Yarası (TV Dizisi)
2003 - Kampüsistan (TV Dizisi)
2003 - Hayat Bilgisi (Bölüm Oyuncusu(54.Bölüm)) (TV Dizisi)
2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Komutan) (Sinema Filmi)
2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)
2001 - Tatlı Hayat (TV Dizisi)
1995 - Çiçek Taksi (TV Dizisi)

NELER OLUYOR HAYATTA

28 TEMMUZ 2019 PAZAR 21:15
AKTÜEL
SUNUCU: HACI ALİ KONUK

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