  • Bist 100
    95394.2
  • Dolar
    5,7721
  • Euro
    6,3931
  • Altın
    277,2130
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fedor uzayda Fedor uzayda
Ömür testi Ömür testi
Hava kirliliği delirtiyor Hava kirliliği delirtiyor
Bağışıklık güçlendiren mor havuç Bağışıklık güçlendiren mor havuç
Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor Malazgirt Zaferi kutlamaları başlıyor
350 lira taksitle ucuz konut 350 lira taksitle ucuz konut
İlaç İhracatı katlandı İlaç İhracatı katlandı
Mega projede kuleler yükseliyor Mega projede kuleler yükseliyor
"Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür" "Mescid-i Aksa'nın kundaklanması siyonistlerin suç tarihine kazınmış bir cürümdür"
Faytoncu zulmü Faytoncu zulmü
Balıkçı güzeli Balıkçı güzeli
Okula hazırlık Okula hazırlık
Görücüye çıktı Görücüye çıktı
'Kavga yok mutluyuz' 'Kavga yok mutluyuz'
İlginin sebebi Dolunay İlginin sebebi Dolunay
Amine’nin kraliçesi Amine’nin kraliçesi
Cinsiyet sürprizi Cinsiyet sürprizi
Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek Rum basını: Buzlar erirse Kıbrıs üçe bölünecek
Azeri star kopya çekti Azeri star kopya çekti
Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı Rusya ve Çin, ABD'nin füze denemesini BMGK'ye taşıdı
'Melahatli Konuklar' eylülde izleyiciyle buluşacak 'Melahatli Konuklar' eylülde izleyiciyle buluşacak
'Şehirlere dolmalar yağardı her gece' 'Şehirlere dolmalar yağardı her gece'
PKK yandaşları minibüs yaktı PKK yandaşları minibüs yaktı
Kendini seçilmiş kişi ilan etti Kendini seçilmiş kişi ilan etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:59:22

'Şehirlere dolmalar yağardı her gece'

Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri 'Kum Gibi'yi seslendirmeye çalıştı. Bozuk Türkçesi nedeniyle şarkı sözlerini çok farklı telaffuz eden ikoncan, sosyal medyada alay konusu oldu.

İşadamı Yurdal Sert’le 2004 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşen Sırp asıllı Ivana Sert uzun yıllardır ekranlarda moda yorumculuğu yapıyor. Kısa süre önce şarkıcılığa özenen ünlü ikoncan tek parçalık bir albüm yaptı. İlk single çalışması “İmalat Hatası” şarkısıyla ‘müzik dünyasında bende varım’ diyen ikoncan eleştiri oklarının hedefi oldu. 

İkoncan’ın  Bodrum’da verdiği ilk konseri olay oldu.

İLK KONSERDE HÜSRAN 

Geçtiğimiz günlerde ilk konserini Bodrum’da tatilcilere veren Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri Kum Gibi’yi seslendirdi. Bozuk Türkçesiyle şarkıyı söylerken kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olan ikoncanın, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler , ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’  gibi anlaşıldı. Sosyal medyada Ivana Sert’in müzik yeteneğini eleştirenler, ‘Eseri perişan etti’ şeklinde yorumlar yaptı. 

ELEŞTİRİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki akşam, sevgilisi Tarhan Telli’yle birlikte Maltepe’de bir etkinlikte karşımıza çıkan Ivana Sert, “Ahmet Kaya’nın ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu çok sevdiğim ve saydığım için bu şarkıyı okumak istedim. Olumlu ve olumsuz yorumlar geldi. Olabilir. Ben bu şarkıyı içten ve severek söyledim. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu. 

BİR TEK SEVGİLİSİ BEĞENDİ

Ivana Sert’le birlikte önceki akşam bir etkinlikte görüntülenen sevgilisi Tarhan Telli, “Bu şarkıyı okumak istediğini söylediğinde başta çok korkuyordum. Ama alnının akıyla başardı. Çok cesaretliydi.Yapabileceğinin en iyisini yaptı” dedi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ