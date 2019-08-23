İşadamı Yurdal Sert’le 2004 yılında evlenerek Türkiye’ye yerleşen Sırp asıllı Ivana Sert uzun yıllardır ekranlarda moda yorumculuğu yapıyor. Kısa süre önce şarkıcılığa özenen ünlü ikoncan tek parçalık bir albüm yaptı. İlk single çalışması “İmalat Hatası” şarkısıyla ‘müzik dünyasında bende varım’ diyen ikoncan eleştiri oklarının hedefi oldu.

İkoncan’ın Bodrum’da verdiği ilk konseri olay oldu.

İLK KONSERDE HÜSRAN

Geçtiğimiz günlerde ilk konserini Bodrum’da tatilcilere veren Ivana Sert, Ahmet Kaya’nın unutulmaz eseri Kum Gibi’yi seslendirdi. Bozuk Türkçesiyle şarkıyı söylerken kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olan ikoncanın, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler , ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ gibi anlaşıldı. Sosyal medyada Ivana Sert’in müzik yeteneğini eleştirenler, ‘Eseri perişan etti’ şeklinde yorumlar yaptı.

ELEŞTİRİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Önceki akşam, sevgilisi Tarhan Telli’yle birlikte Maltepe’de bir etkinlikte karşımıza çıkan Ivana Sert, “Ahmet Kaya’nın ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onu çok sevdiğim ve saydığım için bu şarkıyı okumak istedim. Olumlu ve olumsuz yorumlar geldi. Olabilir. Ben bu şarkıyı içten ve severek söyledim. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BİR TEK SEVGİLİSİ BEĞENDİ

Ivana Sert’le birlikte önceki akşam bir etkinlikte görüntülenen sevgilisi Tarhan Telli, “Bu şarkıyı okumak istediğini söylediğinde başta çok korkuyordum. Ama alnının akıyla başardı. Çok cesaretliydi.Yapabileceğinin en iyisini yaptı” dedi.