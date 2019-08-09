Şehir şehir geziyor

Müzik kariyerine başladığı günlerde “Konserler için ömrüm yollarda geçsin istiyorum” diyerek dua ettiğinden söz eden şarkıcı, hayalini gerçekleştiğini anlattı. Yaz başından itibaren haftada bir gün Bodrum’da sahneye çıkan Simge, İstanbul’da da konserlerine devam ediyor.