09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:04:33
Şehir şehir geziyor
Saçlarını sarıya boyatarak imaj yenileyen Simge, 9 günlük konser turnesinde, toplam 4 bin kilometre yol kat etti.
Müzik kariyerine başladığı günlerde “Konserler için ömrüm yollarda geçsin istiyorum” diyerek dua ettiğinden söz eden şarkıcı, hayalini gerçekleştiğini anlattı. Yaz başından itibaren haftada bir gün Bodrum’da sahneye çıkan Simge, İstanbul’da da konserlerine devam ediyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT