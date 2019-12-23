Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kimdir, kaç yaşında?

Star Tv'nin iddialı yapımlarından Sefirin Kızı, ilk bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara geldi. Milyonları ekrana kilitleyen dizi izleyenlerin beğenisini topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Sefirin Kızı'nın karakterleri ve oyuncuları da merak konusu oldu. Sefirin Kızı Gediz merak edilen isimler arasında yer aldı. Sefirin Kızı Gediz kimdir? Sefirin Kızı Gediz Uraz Kaygılaroğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sefirin Kızı Gediz karakteri ve Sefirin Kızı Gediz'i canlandıran Uraz Kaygılaroğlu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI GEDİZ KİMDİR?

Gediz Işıklı, Muğla'nın en köklü ailelerinden birinin oğlu. Babası Muğla’nın çok sevilen Belediye Başkanı idi. Gediz de cok sevilen bir iş adamı ve Sancar'ın ortağıdır. Gediz bir Joker. Çok eğlenceli bir adam ama kızınca dünyayı yakıp seyrine bakabilir.

Nare çocuğuyla birlikte Muğla’ya dönünce ona aşık oldu ama Sancar da en yakın arkadaşı!

SEFİRİN KIZI GEDİZ URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Milyonda Bir dizisi ile yaşamış; Baba Candır, Ailemin Başına Gelenler, Yedi Güzel Adam, Eski Hikaye, Harem, Pis Yedili ve Es-Es dizilerinde rol almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan; baş rolü Rasim Öztekin, Vildan Atasever, Ali Barkın ve Kaan Yıldırım ile paylaştığı Klavye Delikanlıları dizisinin kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Ege'nin Hamsisi dizisinde rol alan Kaygılaroğlu aynı zamanda Aynen Aynen adlı internet dizisinin de başrolüdür.

2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da kızları Ada doğdu.

Dizi ve Programları:

Dönerse Senindir (2016) - (Kurt)

Kuyruk (2016) (sunucu)

Baba Candır (2015) - Haluk

Ve Kazanan (2015) (Sunucu)

Yedi Güzel Adam (2014) - Adil Erdem Bayazıt

Takip (2014) (Sunucu)

Tam Zamanı (2013) (Sunucu)

Eski Hikâye (2013)

Harem (2012)

Kamuflaj (2012) (Sunucu)

Pis Yedili (2011-2012-2013)

Mezuniyet (2009)

Canını Sevdiğiminin İstanbul'u (2009)

Es Es (2008)

Milyonda Bir (2008)