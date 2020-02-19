  • Bist 100
    120245
  • Dolar
    6,0687
  • Euro
    6,5573
  • Altın
    310,7400
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Büyükşehir belediyeleri UKOME'de çoğunluğu kaybetti!
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya aşkını ilan etti! Yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı
2 yıllık evliliğini dün sonlandıran Berk Oktay: Mutluyum 2 yıllık evliliğini dün sonlandıran Berk Oktay: Mutluyum
Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı
Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor? Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor?
"Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü "Sabaha kadar burdayız"la fenomen olan Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin patent peşine düştü
Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi
Kardeş muhtar oldular Kardeş muhtar oldular
Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi Bal görünümlü şurup üretimine yasak getirildi
UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak UMH: AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetleme kararı başarısız olacak
SpaceX ve Space Adventures uzay turizmi tarihini açıkladı SpaceX ve Space Adventures uzay turizmi tarihini açıkladı
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu MSB: 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş Suriye açıklaması
Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu Kuzuların hareketlerinden şüphelendi! Saniyeler sonra deprem oldu
İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 39'a yükseldi
Manisa'da 5.2'lik depremi önceden haber veren koyunların görüntüleri şoke etti Manisa'da 5.2'lik depremi önceden haber veren koyunların görüntüleri şoke etti
Çin'de yeni kriz! Uçuş personeli bulunamıyor Çin'de yeni kriz! Uçuş personeli bulunamıyor
PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu PKK'lı teröristlerden bomba itiraflar! Suriye'deki petrol trafiği deşifre oldu
Fiyatlar her gün düşüyor! OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı Fiyatlar her gün düşüyor! OPEC+ acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı
Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum Açılış rakamları belli oldu! İşte son durum
Atakan, çoğumuzdan daha çok biliyor Atakan, çoğumuzdan daha çok biliyor
Malezya Başbakanı Mahathir kasımdan sonra görevini devredeceğini açıkladı Malezya Başbakanı Mahathir kasımdan sonra görevini devredeceğini açıkladı
Beyşehir'de elektroşokla kaçak balık avına rekor ceza! Beyşehir'de elektroşokla kaçak balık avına rekor ceza!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Şubat 2020 Çarşamba 10:34:36 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:47:56

Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor?

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisini kısa süre önce tamamen sonlandıran Aslı Enver'in, Sefirin Kızı dizisiyle başarılı bir çıkış yakalayan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile flört ettiği iddia edildi.

Oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz’dan 5 ay önce ayrılmıştı. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir’in Kızı’ dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.

Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor?

'KONUŞMADIĞIMI SÖYLEMİŞTİM'

Öte yandan önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, Aslı Enver ile ilgili soruya, "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” ifadelerini kullandı. Şarkıcının Enver ile ilgili soruları bu şekilde kestirip atması, 'Aslı Enver defterini kapattı mı?' sorularını akıllara getirdi.

Murat Boz'dan flaş yorum! Aslı Enver defterini kapattı mı?

ANLAŞAMADILAR

Ancak iki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Milyonda Bir dizisi ile yaşamış; Baba Candır, Yedi Güzel Adam, Eski Hikaye, Harem, Pis Yedili, Masum Değiliz, Çakallarla Dans 5, Aslı Gibidir, Ege’nin Hamsisi ve Es-Es gibi yapımlarda rol almıştır.

2014 yılında Melis İşiten’le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun bu evlilikten Ada isminde bir kızı bulunmaktadır. Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde, Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat vermektedir. Gediz karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, 1.88 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

Uraz Kaygılaroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Sefirin Kızı (Gediz) (TV Dizisi)
2019 – Karakomik Filmler (Ethem) (Sinema Filmi)
2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)
2018 – Çakallarla Dans 5 (Sinan) (Sinema Filmi)
2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)
2018 – Ege’nin Hamsisi (Deniz Çınar) (TV Dizisi)
2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Selim) (Sinema Filmi)
2017 – Klavye Delikanlıları (Kuzen Volki) (TV Dizisi)
2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)
2016 – Deli Dumrul (Sinmema Filmi)
2016 – Bamsı Beyrek (Bamsı Beyrek) (Sinema Filmi)
2015-2016- Baba Candır (Haluk Güney) (TV Dizisi)
2014 – Yedi Güzel Adam (Adil Erdem Bayazıt) (TV Dizisi)
2013 – Eski Hikaye (Ömer) (TV Dizisi)
2012 – Harem (Feminen Ağa) (TV Dizisi)
2011-2013 – Pis Yedili (Canburger) (TV Dizisi)
2009 – Nerde Kalmıştık (Cenk) (Kısa Film)
2009 – Mezuniyet (Umut) (Sinema Filmi)
2009-2010 – Es Es (Fethi) (TV Dizisi)
2009 – Ejder Kapanı (Gazeteci) (Sinema Filmi)
2009 – Canını Sevdiğim İstanbul’u (Ferhat) (TV Dizisi)
2008 – Milyonda Bir (Berke) (TV Dizisi)

 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER