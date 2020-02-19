Sefirin Kızı dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver ile aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Aslı Enver, 3 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz’dan 5 ay önce ayrılmıştı. Posta'nın haberine göre; güzel oyuncu yakın zamanda ‘Sefir’in Kızı’ dizisinde rol alan Uraz Kaygılaroğlu ile bir süre önce görüşmeye başladı.





'KONUŞMADIĞIMI SÖYLEMİŞTİM'

Öte yandan önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Boz, Aslı Enver ile ilgili soruya, "Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” ifadelerini kullandı. Şarkıcının Enver ile ilgili soruları bu şekilde kestirip atması, 'Aslı Enver defterini kapattı mı?' sorularını akıllara getirdi.





ANLAŞAMADILAR

Ancak iki kez birlikte yemeğe çıkan çift, anlaşamayacaklarını anlayınca görüşmeyi sessiz sedasız kesti.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, 30 Haziran 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur.

İlk oyunculuk deneyimini 2008 yılında Milyonda Bir dizisi ile yaşamış; Baba Candır, Yedi Güzel Adam, Eski Hikaye, Harem, Pis Yedili, Masum Değiliz, Çakallarla Dans 5, Aslı Gibidir, Ege’nin Hamsisi ve Es-Es gibi yapımlarda rol almıştır.

2014 yılında Melis İşiten’le dünyaevine giren Uraz Kaygılaroğlu’nun bu evlilikten Ada isminde bir kızı bulunmaktadır. Uraz Kaygılaroğlu şimdilerde, Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterine hayat vermektedir. Gediz karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Uraz Kaygılaroğlu, 1.88 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

Uraz Kaygılaroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2020 - Sefirin Kızı (Gediz) (TV Dizisi)

2019 – Karakomik Filmler (Ethem) (Sinema Filmi)

2019 – Aslı Gibidir (Sinema Filmi)

2018 – Çakallarla Dans 5 (Sinan) (Sinema Filmi)

2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (Deniz Çınar) (TV Dizisi)

2017 – Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Selim) (Sinema Filmi)

2017 – Klavye Delikanlıları (Kuzen Volki) (TV Dizisi)

2016 – Dönerse Senindir (Sinema Filmi)

2016 – Deli Dumrul (Sinmema Filmi)

2016 – Bamsı Beyrek (Bamsı Beyrek) (Sinema Filmi)

2015-2016- Baba Candır (Haluk Güney) (TV Dizisi)

2014 – Yedi Güzel Adam (Adil Erdem Bayazıt) (TV Dizisi)

2013 – Eski Hikaye (Ömer) (TV Dizisi)

2012 – Harem (Feminen Ağa) (TV Dizisi)

2011-2013 – Pis Yedili (Canburger) (TV Dizisi)

2009 – Nerde Kalmıştık (Cenk) (Kısa Film)

2009 – Mezuniyet (Umut) (Sinema Filmi)

2009-2010 – Es Es (Fethi) (TV Dizisi)

2009 – Ejder Kapanı (Gazeteci) (Sinema Filmi)

2009 – Canını Sevdiğim İstanbul’u (Ferhat) (TV Dizisi)

2008 – Milyonda Bir (Berke) (TV Dizisi)