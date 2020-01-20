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20 Ocak 2020 Pazartesi 14:59:30 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 15:00:26

Sefirin Kızı Akın kimdir? Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay kimdir?

Sefirin Kızı Akın kimdir? Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı dizi Sefirin Kızı reyting rekorları kırıyor. Her Pazartesi Star Tv ekranlarında yayınlanan iddialı dizi Sefirin Kızı'nın oyuncuları ve dizideki karakterler merak ediliyor. İzleyiciler oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilen isimler arasında Sefirin Kızı'nın Akın'ı da yer alıyor. Dizide Akın karakterini Erhan Alpay canlandırıyor. Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay hakkında merak edilenler haberimizde..

Sefirin Kızı Akın kimdir? Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay kimdir? merak ediliyor. İzleyiciler oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Merak edilen isimler arasında Sefirin Kızı'nın Akın'ı da yer alıyor. Dizide Akın karakterini Erhan Alpay canlandırıyor. Daha önce birçok yapımda yer alan Sefirin Kızı'nın Akın'ı Erhan Alpay hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. 

SEFİRİN KIZI AKIN VARDARLI KİMDİR?

Nare’nin aynı evde birlikte büyüdüğü, abi bildiği adam.

Çok zengin ailesi bir kazada ölünce babasının yakın arkadaşı olan Sefir Bey’in vesayeti altına girmiş. Sefir Bey’in mirasına göz diktiğini farkedince, o da Nare’ye göz koymuş.

Akın tam bir narsist sosyopat. Yaptığı hiçbir şeyden sorumluluk hissetmez ve pişmanlık nedir bilmez.

SEFİRİN KIZI'NIN AKIN'I ERHAN ALPAY KİMDİR?

Erhan Alpay, 24 Nisan 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Ana Sanat Dalı Bölümü mezunudur. Ayrıca Şahika Tekand Stüdyosu Oyunculuk eğitimi almıştır.Aşktan Kaçılmaz, Güzel ve Çirkin, Analar ve Anneler, Şeref Meselesi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi bir çok yapımda rol alan Erhan Alpay, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Akın karakterine hayat vermektedir. Erhan Alpay, 1.83 metre boyunda, 78 kilo ve Boğa burcudur.

Erhan Alpay’ın rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Akın) (TV Dizisi)
2018 – Ev Kira Semt Bizim (Sinema Filmi)
2017 – Kara Sevda (TV Dizisi)
2016 – Emanet (Kaan) (Sinema Filmi)
2015-2016 – Kara Sevda (Hakan) (TV Dizisi)
2015 – Analar ve Anneler (İbrahim) (TV Dizisi)
2014 – Şeref Meselesi (TV Dizisi)
2014 – Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)
2013 – Güzel Çirkin (TV Dizisi)
2012-2013 – Kurtlar Vadisi Pusu (Ivan) (TV Dizisi)
2011 – Devrimden Sonra (Sinema Filmi)

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