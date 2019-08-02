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02 Ağustos 2019 Cuma 10:58:25 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:00:38

Sefa Doğanay hayranını affetmedi! 5 yıla kadar hapsi isteniyor

Komedyen Sefa Doğanay'a tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Kuduret Dinar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuduret Dinar'ın müşteki Doğanay'a internet üzerinden, hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ve müştekiye sık sık ve kısa aralıklarla mesaj atıp huzur ve sükununu bozduğu anlatıldı.

Şüphelinin ifadesinde, müştekiyi tanıdığını ancak Aralık 2018’den sonra kendisiyle iletişime geçmediğini söylediği aktarılan iddianamede, başka kişilerin kendisiymiş gibi mesaj atmış olabileceğini ve bahse konu yazıları kendisinin yazmadığını öne sürdüğü belirtildi.

Şüpheli Kuduret Dinar'ın "hakaret", "tehdit" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi.

Doğanay, Kuduret Dinar'ın 2 yıldır sosyal medyada kendisini rahatsız ettiğini iddia ederek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

SEFA DOĞANAY KİMDİR?

Sefa Doğanay, 30 Eylül 1992 de Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Doğanay, ilk e ortaokulu Samsun Gazipaşa İlköğretim okulunda okudu.

Tiyatro ve sahneye olan merakı çok küçük yaşlardan beri var olan Sefa ilk sahne deneyimini ilkokul 8.sınıfta usta kalem Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı ‘Çatıdaki Çatlak’ oyununda ‘Sadık’ karakterini canlandırmıştır.

Liseyi Samsun Namık Kemal Lisesinde okudu. Okul yıllarında çeşitli değişim ve sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı. Bu projelerden biriside Milli Eğitim Bakanlığının 2008 yılında hayata geçirdiği ‘Gönül Köprüsü’ projesidir.

2010 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü kazanmış ve İstanbul’a gelmiştir.

Taklit yeteneğini çok küçük yaşlarda keşfeden Sefa, izlediği tüm sanatçıların taklitleri yanı sıra çevresinde bilinen ve tanınan kişileri de taklit ederek herkesin sempatisini kazandı.

2011 yılında Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında birinci olarak tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2011 yılında Acun Ilıcalı yapımcılığında yapılan Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birinci olan başarılı şovmen, 250 bin TL ödülü kazanmıştır.

Sefa Doğanay “Çocuklar Duymasın” dizisinde 37 bölüm oyunculuk yapmıştır. Şu an yurtiçi ve yurtdışı stand-up gösterileri, özel şirket geceleri, bayii toplantıları, biletli özel gösteriler ve festivaller ile yoğun bir şekilde sahne çalışmalarını sürdüren Doğanay, Marmara Üniversitesi İİBF işletme 3.sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir.

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