28 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 01:06:07
Seda Sayan'dan tavsiyeler
Ünlü sanatçı Seda Sayan, yakın arkadaşı Bülent Kaya'nın sahibi olduğu Azka Müzik'i ziyaret etti.
Bir süre önce sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan Seda Sayan, Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca'ya da özel ilgi gösterdi. Mesleki tecrübelerini genç sanatçılarla paylaşan Sayan, yeni yılda sahnelerde olacak sanatçılara tavsiyelerde bulunup adeta motive etti.
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