Seda Sayan'dan tavsiyeler

Bir süre önce sahnesinde kendisine albüm teklifinde bulunan yakın dostuna teşekkür ziyaretinde bulunan Seda Sayan, Murat Akgün, Cerem Onurluer, Umut Açıkgöz ve Banu Karaca'ya da özel ilgi gösterdi. Mesleki tecrübelerini genç sanatçılarla paylaşan Sayan, yeni yılda sahnelerde olacak sanatçılara tavsiyelerde bulunup adeta motive etti.