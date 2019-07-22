Seda Sayan'dan şok açıklama: Acun'un tuzağına düştüm

Muhabirlerle konuşan ünlü sanatçı, “Kandırıldım, Acun’un tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor. Yarışmacılar yemekleri değil, birbirlerini yiyorlar. Bunca yıl sabah programı yaptım bu kadar uzun süren ve sonu gelmeyen çekimler görmedim. Yarışmacılar beni bile susturuyor” dedi.

Çekimlerde yorulmasına rağmen çok eğlendiğini de belirten Sayan, “Safiye Soyman tatile çağırıyor gidemiyorum, başka arkadaşlarım Çeşme ve Bodrum’a çağırıyor yine gidemiyorum. Ben sandım ki, haftada 2-3 gün çalışırım biter ama bitmiyor” şeklinde konuştu.

SEDA SAYAN: RAP ŞARKI YAPMAK İSTİYORUM!

Seda Sayan, son dönemde moda olan rap müziğe olan ilginin artmasına da kayıtsız kalmadığını açıkladı. Muhabirlerin sorusu üzerine “Rap şarkı yapmak istiyorum. Onu da Sergio ile birlikte yaparız” diyen güzel sanatçı, yakın zamanda Sezen Aksu ve Şehrazat şarkıları söyleyeceğini de sözlerine ekledi.

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Seda Sayan, Sergio Gürlek ile “Keten Helva” adlı rock şarkısında düet yaptı. Sayan, “Bir rock şarkısında düet yaptık. Sergio rock söyledi ben de kendi tarzımda ona şarkıda eşlik ettim.” dedi. Mustafa Arapoğlu’nun aranjörlüğünü üstlendiği şarkı çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

(Magazinn.com)