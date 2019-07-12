Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...

Şeyma Subaşı'nın 'Sadece Şeyma' kitabında hidrolik asit ve nemlendiriciyi unutma" tavsiyesi tepki çekmişti. İlgili kısıma bir yorum da Seda Sayan'dan geldi. Sayan, "Şeyma'nın kitabı toplatılmalı" dedi.

O Ses Türkiye'nin jüriliğini yapan ardından Acun Ilıcalı tarafından 'Yemekteyiz' programının sunuculuğu da verilen Seda Sayan'dan Şeyma Subaşı'nın tartışmalı kitabı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KİTAP TOPLATILMALI"

YouTube'da yayınlanan Magazin Noteri adlı programa konuk alan Seda Sayan, ''Şeyma'nın kitabı toplatılmalı'' diyerek olay açıklamalarda bulundu. Sayan, kitap hakkında şunları söyledi:

"Hidrolik asitte emin misiniz, kör olur millet. Ne diyecekti biliyor musunuz; hyalüronik asit. Bunun aslı budur. Bu kitabın toplatılması lazım. Bu çok önemli bir şey. Buradan ceza alır. Her türlü ceza alır. Sen şimdi 'bunu kullanın' diyorsun, kör oldu diyelim kullanan. Bu kitapta böyle bir şey yazıyorsa bitti bu iş."

"BAŞI BELAYA GİRER"

"Yılların televizyoncusu olarak söylüyorum. Bu kitapta hidrolik asiti yüzünüze sürün yazıyor ve yandı millet; sakın. Ona hyalüronik asit denir. Bu kitabın toplanması lazım. Bu kitabı alıp uygulamaya kalkan olursa yayın evinin de başı belaya girer. Bu kitap toplanmalı."

"ELİNİZİ BİLE SÜRMEYİN"

"Bu iş yargıya gider, hapse bile girebilir. Biri yanar hapse atarlar. Çok tehlikeli bir durum bu. O madde tuvalet temizleyicisi! Demek ki denenmiş diye küçük büyük okuyan herkes kullanmak isteyebilir. Sakın kullanmayın. Sakın uygulamayın çoluktan çocuktan uzak tutun. Elinizi bile sürmeyin."