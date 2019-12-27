27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 02:26:28
Seda Sayan oğluna kız bakıyor
Seda Sayan önceki akşam düzenlenen bir yılbaşı partisine oğlu Oğulcan Engin'le katıldı.
Usta sanatçı, 2020 yılında oğlunu evlendirmek istediğini dile getirerek, “Yemek programında arada Oğulcan’a kız bakıyorum” diye konuştu.
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