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08 Aralık 2019 Pazar 16:28:47 | Son Güncelleme: 08 Aralık 2019 Pazar 16:30:14

Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'ın gerçek adı ne?

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye jürisi ve Yemekteyiz programının sunucusu Seda Sayan magazin gündeminin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. O Ses Türkiye yarışmasına renk katan jüri üyelerinden Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'ın gerçek adı ne? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Seda Sayan ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan'ın gerçek adı ne? sorularının yanıtı merak ediliyor. TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye jürisi ve Yemekteyiz programının sunucusu Seda Sayan magazin gündeminin araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 30 Aralık 1962'de İstanbul'da doğan Seda Sayan şarkıcı, oyuncu ve sunucu Seda Sayan ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEDA SAYAN GERÇEK ADI NE?

Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir.

SEDA SAYAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Ağustos 1978 yılında sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık'la 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncak Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.

Albümler

1985: Anılarım
1987: Seda Sayan'la Başbaşa
1989: Seviyor musun?
1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)
1990: Ya Benim Olursun
1991: Git Demesi Kolay
1992: İşte Seda Sayan
1993: Yeter ki İste
1994: Vız Gelir Her Şey
1996: Ah Geceler
1997: Sensizliğe Yanarım
1999: Ben Sana Demedim mi?
2001: Var Mısın?
2004: Sıkı Sıkı
2005: Bebeğim
2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma
2009: Aşkla
2012: Seda Sayan 2012

EP'leri

2014: Hatıran Yeter
2017: Seni Seviyorum

Tekliler

2011: İftira
2012: Yağmur Altında Eriyorum
2016: Karagözlüm Ölesim Var
2017: Tabi Tabi
2019: Son Sözüm
2019: Üzülme (Aşkın'ın Şarkıları)
2019: Keten Helva (Sergio Gürlek ile birlikte)

TV programları

Seda - Osman Show, Kanal 6
Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)
Yetiş Bacım, TGRT
Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)
Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)
Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)
Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)
Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)
Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)
Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayıs 2010 - 24 Haziran 2011)
Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)
Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)
Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)
Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayis 2014)
Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim
Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2017)
Yemekteyiz, Tv8 (2019-)

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