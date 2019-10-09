Seda Akgül kimdir? Seda Akgül kaç yaşında?

  • Bist 100
    101433
  • Dolar
    5,8350
  • Euro
    6,4129
  • Altın
    280,8190
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar Gürültü yaptılar diye çekiçle saldırdılar
Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor Bakan Akar'dan son dakika operasyon açıklaması: İntikaller, hazırlıklar sürüyor
Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı Suç tarihinin en ilginç soygunlarından biri Erzurum'da yaşandı
Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında? Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında?
Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor Victor Moses Ocak'ta Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada... Kadını canı pahasına korudu! Dehşet anları kamerada...
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri 'SDG' etiketi paylaştı
Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek Yönetim buzları eritmek için Onyekuru'yu hediye edecek
Film gibi soygunun perde arkası Film gibi soygunun perde arkası
Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler? Muvazzaf astsubay nedir? MSB Muvazzaf Astsubay alımı başvuru şartları neler?
Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hareketlilik... Tüm izinler kaldırıldı, askerler operasyona hazır şekilde bekliyor
Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız! Hemen kontrol edin... Hizmet dökümünüzde bu harfler varsa emekli olamazsınız!
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz Ayşegül Aldinç: Mekanın sahibi Cem Yılmaz
Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu Serebral palsili çocuklar ve aileleri RTÜK'te buluştu
YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS sınavı ne zaman? YDS başvurusu nasıl yapılır?
Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu Elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulundu
Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor Kendi kendine meme muayenesi aile hekimlerince öğretiliyor
Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor Bulaşıcı olmayan hastalıklar Türkiye'de her yıl 370 bin can alıyor
Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor Önlenebilir körlük nedenlerinde ilk sırayı 'katarakt' alıyor
Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak Tottenham'ın hedefi Ocak'ta Vedat Muriqi'yi almak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:41:40 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:43:14

Seda Akgül kimdir? Seda Akgül kaç yaşında?

Seda Akgül kimdir? Seda Akgül kaç yaşında? merak ediliyor. Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yeni başlayan "Neler Oluyor Hayatta" programını Hakan Ural ile birlikte sunuyor. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Seda Akgül yeni programı ile yeniden gündeme geldi. Programı izleyenler Seda Akgül hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Seda Akgül kimdir? Seda Akgül kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte Seda Akgül'ün hayatı..

Seda Akgül, magazin gündemine oturan isimler arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yeni başlayan "Neler Oluyor Hayatta" programını Hakan Ural ile birlikte sunan Seda Akgül hakkında internet aramaları yapılıyor. Seda Akgül kimdir? Seda Akgül kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Seda Akgül hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971’de Ankara’da doğmuştur. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi’nin bursu ile Brüksel’de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington'da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8'de görev almıştır. Avrupa Birliği’ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi'nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir.

TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV’ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014’te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D’ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz’da boşandı. KanalD ekranlarında Kısmetse Olur isimli reality show programını sundu. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli iki adet çok satan kitabın yazarıdır.

 Seda Akgül, Kanal D ekranlarında yeni başlayan "Neler Oluyor Hayatta" programını Hakan Ural ile birlikte sunuyor. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ