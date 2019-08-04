04 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 02:06:06
Seçkin'in rock aşkı
Teoman önceki akşam Vadi Açıkhava'da sahne aldı. Duş’ ve Renkli Rüyalar Oteli’ şarkıları ile güçlü performansını sergileyen şarkıcı, Çoban Yıldızı’, Senden Önce Senden Sonra’ gibi duygusal ağırlığı yüksek hitleri ile konserine devam etti.
Konserinin ikinci yarısında tek gitarla ‘İstanbul’da Sonbahar’ şarkısını söylerken Teoman’a Vadi Açıkhava’yı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Teoman'ın konserini izlemeye gelenler davetliler arasında Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler de vardı. Teoman'ın üç saatlik sahne performansını en önden ilgiyle izleyen Piriler'i görenler 'Teoman'a odaklanmış durumda' demekten kendini alamadı.
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