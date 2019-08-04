Seçkin'in rock aşkı

Konserinin ikinci yarısında tek gitarla ‘İstanbul’da Sonbahar’ şarkısını söylerken Teoman’a Vadi Açıkhava’yı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Teoman'ın konserini izlemeye gelenler davetliler arasında Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler de vardı. Teoman'ın üç saatlik sahne performansını en önden ilgiyle izleyen Piriler'i görenler 'Teoman'a odaklanmış durumda' demekten kendini alamadı.