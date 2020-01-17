Seçkin Özdemir'in rolü bitti, sakalı kaldı 

Dizideki rolü için saç ve sakalını uzun ve bakımsız kullanan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda dizi final yapmasına rağmen hala sakallarından vazgeçemedi. Rahat kıyafetleri, şapkası ve uzun sakallarıyla zor tanınan oyuncu, uzun süre alışveriş yaptı.