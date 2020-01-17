17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:37:42
Seçkin Özdemir'in rolü bitti, sakalı kaldı
Son olarak “Sevgilisi geçmiş” dizisinde yer alan Seçkin Özdemir, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı.
Dizideki rolü için saç ve sakalını uzun ve bakımsız kullanan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda dizi final yapmasına rağmen hala sakallarından vazgeçemedi. Rahat kıyafetleri, şapkası ve uzun sakallarıyla zor tanınan oyuncu, uzun süre alışveriş yaptı.
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