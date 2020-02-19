Seçil Gür ile aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç'a eski eşi Chloe Loughnan'dan şok!
Eski eşi Chloe Loughnan’dan ayrıldıktan sonra geri dönüş sinyalleri veren ancak beklediğini alamayan Serdar Ortaç daha sonra Seçil Gür ile sürpriz bir birlikteliğe imza attı. Gözler yeni aşk üzerindeyken Serdar Ortaç’a eski eşten şaşırtacak bir hamle geldi.
İrlandalı manken, Ortaç’ın yeni bir aşka yelken açmasından sonra ünlü popçuyu takipten çıkardı. Ortaç ile "Her zaman dost olarak kalacaklarını" söyleyen Chloe’nin bu hareketi hayranlarını şaşırttı. Serdar Ortaç da eski eşini takipten çıkararak Chole'ye karşılık verdi.
Serdar Ortaç aşkını ilan etmişti
Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki gün 50’nci yaşını kutlayan Serdar Ortaç yeni sevgilisi, şarkıcı Seçil Gür ile bir fotoğrafını Instagram’da paylaşarak aşkını ilan etti.
Pop yıldızı “Güzel bir şey yaşıyoruz. Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş” diyerek 6 yıl boyunca İngilizce anlaştığı eski eşi Chloe Loughnan’a da laf attı.
RUS DEĞİL, ADANALIYIM
Seçil Gür ise ilişkisi için söylenen ‘reklam aşkı’ sözlerine şöyle tepki gösterdi: Benim reklama ihtiyacım yok. Yaşam kalitesi yüksek bir insanım. Ayrıca Rus olduğum iddia edilmiş. Nişantaşı’nda yaşayan bir Adanalıyım.
Akşam
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