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11 Temmuz 2019 Perşembe 10:58:04 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:59:41

Şebnem Schaefer kaç yaşında? Şebnem Schaefer kimdir?

Şebnem Schaefer kaç yaşında? Şebnem Schaefer kimdir? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından merak ediliyor. Bugün Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan Şebnem Schaefer gündem konusu oldu. Programa katılmasının hemen ardından Şebnem Schaefer hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. Türkiye'de 2000'li yıllarda tanınmaya başlanan Şebnem Schaefer SMS Size Milyarlar Sunuyoruz adlı yarışma ile duyurdu. Şebnem Schaefer 9 Şubat 1984 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Modelliğe 15 yaşında başlayan Şebnem Schaefer hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Şebnem Schaefer kaç yaşında? Şebnem Schaefer kimdir? merak ediliyor. Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan Şebnem Schaefer hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Katıldığı yarışmalarda elde ettiğiŞebnem Schaefer, 2000 yılında  rekor sayıdaki derecelerle güzelliğini kanıtlayan Jennifer Türkiye'ye tatil için geldiği sırada keşfedildi.  Şebnem Schaefer, 9 Şubat 1984 yılında Almanya'nın Frankfurt şehrinde dünyaya geldi. Modelliğe 15 yaşında başlayan Şebnem Schaefer hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte Şebnem Schaefer hakkında merak edilenler.. 

ŞEBNEM SCHAEFER KİMDİR?
Şebnem Schaefer, 9 Şubat 1984 tarihinde Almanya Frankfurt'da doğmuştur. Tam adı Jennifer Şebnem Macide Simone a Lale Schaefer" Türk, babası Alman'dır. Babası evlendikten sonra müslüman olmuştur.

15 yaşında Modellik yapmaya başladı. Frankfurt'ta okuduğu liseden 2003 yılında mezun oldu. Sonra Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde 2 sene Türkoloji eğitimi, 1 sene de Kültür antropoloji ve Avrupa Etnolojisi, ve yandal olarak Psikanaliz okudu. Devam mecburiyetinden dolayı iki bölümü de yarım bırakmak zorunda kaldı. 2006'da Almanya'da CDU'ya (Hristiyan Demokrat Partisi) üye olarak siyaset ile de ilgilendi. Mart 2006 tarihinden Ekim 2009 tarihine kadar Türkiye'de bulundu. 2009 yılında Almanya'ya döndü Dasität in Hagen'da Siyaset ve Kamu Yönetimi okudu.

İyi derece Almanca, Türkçe, İngilizce, Fransızca bilen Şebnem Schaefer, ayrıca 5 yıl Latince ve 4 yıl Fransızca okudu ve Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde yarım bıraktığı Türkoloji eğitimi sırasında Arapça dersleri de aldı. 4 yıl at biniciliği, 4 yıl bale ve dans eğitimi aldı.

Modellikten başka dizi-tiyatro oyunculuğu ve yarışma-çocuk programı sunuculuğu yaptı. Bazı filmlerde ve reklamlarda oynadı. Zeki Triko'nun mayo reklamlarında oynadı.

Şebnem Schaefer, 2000 yılından 2002 yılına kadar iki sene futbolcu Ahmet Dursun ile arkadaş oldu. 2005 yılının Mayıs ayından itibaren manken Şenol İpekile 1 yıl nişanlı kaldı. Özcan Deniz ile de uzun süre adı anıldı. Sevgilisi İlhan Doğan'dan olaylı bir şekilde ayrıldı.

2008-2009 sezonunda Çetin Akcan'ın yazıp, yönettiği ve iki bölümden oluşan "Eros Pansiyon" adlı tiyatro oyununda, Yalçın Menteş (Baba), Parla Şenol(Pansiyoncu kadın), Kaan Taşaner (sevgili) ve ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olan manken Şebnem Schaefer (kızı) oynadı.

10 Haziran 2015 tarihinde ilerde iş adamı Murat Kadıoğlu ile evleneceğini açıklayan Şebnem Schaefer, 8 Aralık 2015 tarihinde ise sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı.

Sunuculuk Yaptığı Programlar : 
Show TV - Bilgi Yarışması: SMS Size Milyarlar Sunuyoruz
Kanal D - Almanya Hürriyet Baskı
TGRT - Yılbaşı Programı
Rhein-Main TV - Stil Programı
TV8 - Şebnem Schaefer'la Muhteşem Çocuklar Programı
Alman-Türk Film Festivali ödül töreni
Açılışlar, özel etkinlikler

Rol Aldığı Tiyatro Oyunu :
2008-2009 - Eros Pansiyon (Tiyatro oyunu) Yalçın Menteş Tiyatrosu

Filmleri :
2009 - Renklerde Kaybolan Hayat (Sinema Filmi)
2009 - Cadde Hikayeleri (Sinema Filmi)
2007 - Üç Tatlı Cadı - (Peri)(TV Dizisi)
2006 - Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - (Zaldabar Kız) (Sinema Filmi)
2005 - Emret Komutanım - (Alev Hemşire) (TV Dizisi)
2003 - Lise Defteri - (Aylin) (TV Dizisi)

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