01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 09:39:28
Şebnem Bozoklu’nun talihsiz günü! Arabası yolda bıraktı
Erkan Petekkaya ile 'Gel Dese Aşk’ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Şebnem Bozoklu’nun talihsiz günü
Güzel oyuncu, Arnavutköy’de bir mekan çıkışı arabasını beklerken görüntülendi. Rıza Kocaoğlu ile oynadığı tiyatro oyunu ‘Aşk Geçmişim’in provalarına gittiğini söyleyen Bozoklu’nun arabası bozuldu, caddenin ortasında kalakaldı. Arabası arızalanan oyuncu, mekandan taksiyle ayrılmak zorunda kaldı.
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