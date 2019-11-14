14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:13:58
Savaşçı İbrahim
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, Mest-i Aşk Mevlana filmiyle beyaz perdeye gelmeye hazırlanıyor.
Filmin en güçlü karakterlerinden biri Selçuklu askeri olan İskender’i canlandıran İbrahim Çelikkol film de gençlik aşkını kalbine gömüş onurlu ve gururlu aynı zamanda iradeli, devletine ve ilkelerine bağlı bir komutanını canlandırıyor. Önceki gün gerçekleştirilen, savaş sahnesinin çekimlerinde Çelikkol’un ön hazırlıkları 5 saat sürdü.
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