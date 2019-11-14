Savaşçı İbrahim 

Filmin en güçlü karakterlerinden biri Selçuklu askeri olan İskender’i canlandıran İbrahim Çelikkol film de gençlik aşkını kalbine gömüş onurlu ve gururlu aynı zamanda iradeli, devletine ve ilkelerine bağlı bir komutanını canlandırıyor. Önceki gün gerçekleştirilen, savaş sahnesinin çekimlerinde Çelikkol’un ön hazırlıkları 5 saat sürdü.