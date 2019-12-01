01 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 00:30:27
Şaşırtan hamile pozu
Yönetmen Onur Ünlü'yle aşk yaşayan Hazar Ergüçlü’nün rol aldığı BBC dizisi The Mallorca Files’taki ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Dizide, Azra Bolat adındaki hamile bir makyözü canlandıran oyuncunun hayranları fotoğrafı görünce şoke oldu. Sosyal medyada 'Hamilelik Hazar'a çok yakışacak' şeklinde yorumlar yapıldı.
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