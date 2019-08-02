Şaşırtan benzerlik

2012 yılında Okan Kurt’la evlenen ve 2014 yılında kızı Hira’yı kucağına alan Akalın’a bir takipçisi, kızı Hira’ya çok benzeyen bir çocuğun resmini yolladı. Akalın, “Abla bu kız metroda karşıma oturdu. Hira’yı kaçırmış olabilirler mi” yorumunu yapan takipçisine “Büyük ama benziyor” yanıtını verdi. Şarkıcı ve takipçisi arasındaki bu mesajlaşma kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve ‘Hira kaçırıldı mı’ soruları havada uçuştu.