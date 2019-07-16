Şarkısını söyletmeyecek 

Hadise, geçtiğimiz haftalarda Ereğli konseri sırasında 9 yıl önce aşk yaşadığı popçu Sinan Akçıl'a gönderme yaptı. Konserinde, yıllar önce Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını okuyan Hadise “Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de!” dedi. Akçıl da şunları söyledi: “Bir hafta ilgilenmedim. Neler olmuş magazinde... Çok geçmiş bir konu. Bu kadar yıl sonra bana mıdır? Bence son yıllardaki birine göndermedir. Bu şarkıda hep aynı konuşmayı yapıyorsa. Bu şarkıyı söyletmeyelim o halde. Ben hayatımda ilk kez bir illüzyon gibi aşk duygusunu yaşayarak evlendim. O mavi'yse ben de aşk'ım.”