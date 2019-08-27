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27 Ağustos 2019 Salı 10:39:05 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:42:18

Şarkılarına yasak getirdi... Tartışmada sular durulmuyor!

Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki gerilim yükselmeye devam ediyor. Akçıl, "Onun kariyerine büyük katkı sağladı" dediği şarkıları için Göçer'e şart koydu.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile Ferhat Göçer arasındaki tartışma gün geçtikçe yükselmeye devam ediyor. Göçer sahne aldığı düğünde Akçıl’ın eski sevgilileri Hadise ve İzel’den bahsetmiş, konuklar arasında bulunan Burcu Kıratlı ise masayı terk etmişti. Akçıl, eşinin yaşadığı bu duruma tepkisini Göçer’e sosyal medya hesabından “Densiz” diyerek gösterdi. Göçer de ona “Medya maymunu” karşılığını verdi.

POLEMİKTE İKİNCİ PERDE

Hürriyet'in haberine göre, polemik bu kadarla kalmadı. Akçıl, “Onun kariyerine büyük katkı sağladı” dediği şarkıları için Göçer’e şart koştu: “Eğer şarkılarımı söylemek istiyorsa her konserinden önce Mehmetçik Vakfı’na 2 bin 500 lira bağışlayacak. Mahkemeye başvurup bu yönde karar aldıracağız.” dedi.

Yasaklı şarkılar ise şunlar: “Biri Bana Gelsin”, “Kızım”, “Bunları Boşver”, “Vefası Eksik Yarim”, “Dön Gel Yeter”, “Kalp Kalbe Karşı Derler”.

NİLÜFER VE KAYAHAN DA YAŞAMIŞTI

Müzik dünyasının iki dev ismi Nilüfer ve Kayahan arasında da geçmişte bir “beste krizi” yaşanmıştı. Kayahan, şarkılarını konserlerde okumaması için Nilüfer’e dava açıp kazanmış, bu durum eski dostların arasını açmıştı. İki sanatçı, Kayahan’ın vefatından hemen önce barışmıştı.

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