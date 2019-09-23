"Şarkılarımı başkasına okutmam"

Sevilen şarkılarını Ataşehir Watergarden’da bir araya gelen hayranları için seslendiren Kurtoğlu, “Eski şarkılarımı tekrar bir albümde söylemek, toplamak istiyorum. İleride güzel bir süpriz olacak” dedi. Muhabirlerin “Albümde sizden başka birisi olacak mı” sorusuna Kurtoğlu “Sadece ben olacağım. Benim şarkımı benden başkası okuyamaz” dedi.