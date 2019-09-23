23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 02:34:10
"Şarkılarımı başkasına okutmam"
Usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam İstanbul’da sevenleriyle buluştu.
Sevilen şarkılarını Ataşehir Watergarden’da bir araya gelen hayranları için seslendiren Kurtoğlu, “Eski şarkılarımı tekrar bir albümde söylemek, toplamak istiyorum. İleride güzel bir süpriz olacak” dedi. Muhabirlerin “Albümde sizden başka birisi olacak mı” sorusuna Kurtoğlu “Sadece ben olacağım. Benim şarkımı benden başkası okuyamaz” dedi.
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