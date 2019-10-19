Şarkıları Mehmetçik için söyleyecek

Bir doğum günü partisine katılan şarkıcı çıkışta eşine çiçek aldı. Bugün Vadistanbul Açıkhava’da sahne alacak olan şarkıcı, konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını hatırlattı. Berkay, “5 bin bilet sattık. Konsere gelmek önemli değil, bilet alıp Mehmetçik Vakfı’na destek olmak çok önemli. Ne kadar satılırsa o kadar çok yardım olur, elimizden geldiğince destek olmalıyız” dedi.