Şarkılar mahzenden çıkıyor 

90’ların sonunda kayıtları yapılan ve daha önce hiç yayınlanmamış şarkılardan oluşan 'Mahzendeki Şarkılar' adlı albüm, merhum Müslüm Gürses’e saygı niteliğinde dinleyicileriyle buluşacak. Projenin ilk 2017 yılında yapılmış albümün yapımcısı, 'Bu albümü piyasaya sunmayıp saklamaya karar verdik. O sıralarda çok fazla Müslüm Gürses albümü satıştaydı. O karışıklıkta bu albümün kendisini gösteremeyeceğini düşünerek albümü arşive almıştık' dedi. 8 Kasım Cuma günü müzik platformlarında ön siparişe açılacak olan albümün öne çıkan ve dinlemeye açılacak ilk şarkısı “Geceler”. Müslüm Gürses'le müzik kariyeri boyunca 30'u aşkın albüm yapan Elenor Plak’ın ve bu projenin sahibi Muhteşem Candan; o yıllarda sanatçının çok beğenerek seçtiği ve büyük bir titizlikle seslendirdiği “Geceler”i, merhumun kendi deyimiyle “lokomotif şarkı” olarak tanımladığını ve başa konulduğunda bütün albümü çekeceğini söylediğini belirtiyor.

Muhteşem Candan, sanatçının şarkıyla ilgili duygularını, “Eseri stüdyoda günlerce dinledi, okudu ve bir hafta sonra ‘tamamdır eseri anlatabildim’ demişti” şeklinde özetliyor. Sözleri Şakir Askan’a, müziği Kemal Taşçeşme’ye ait olan eser, albümün çıkış tarihinden önce ve ilk kez dijital müzik platformlarında bir hafta boyunca “Müslüm Baba” sevenlerin beğenisine sunulacak.

HAYRANLARI HEYECANLI

2013’te yaşamını yitiren Müslüm Gürses’in daha önce hiç yayınlanmamış fotoğrafları da dün ilk kez yayınlandı. Sosyal medyada gördükleri fotoğraflar karşısında gözyaşlarına boğulan usta sanatçının hayranları albümü merakla beklediğini dile getirdi.

FİLMİ İZLENME REKORU KIRDI

Müslüm Gürses'in hayat hikayesini anlatan “Müslüm” filmi geçen yıl ekim ayında vizyona girdi. Zerrin Tekindor ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı film, 5 milyon 848 kişi tarafından izlenerek, yapımcısına 77 milyon 600 bin lira kazandırdı.