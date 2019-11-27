27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:40:58
Şarkılar destek için
Fikret Şeneş Kimler Geldi Kimler Geçti saygı albümü için biraraya gelen sanatçılar, bu kez Darülaceze sakinlerinin yüzünde bir tebessüm oluşturmak için sahneye çıktı.
Programın sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu üstlenirken Manga, Bengü, Cem Yenel, Işıl Yücesoy, Can Oflaz, İrem Derici, Nalan, Fatma Turgut, İrem Arıcı, Rubato, Tuğba Özerk, Buray, Soner Arıca ve Rafet El Roman gibi isimler sahne alarak albümde seslendirdikleri şarkılarla renk kattı.
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