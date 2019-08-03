Şarkıcılığa göz kırpıyor

Alaçatı’da nişanlısı Mustafa Aksakallı’yla birlikte mekan açan ve işletmeciliğine yardımcı olan Mola, önceki gün bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde eline mikrofonu alarak sahneye fırlayan Mola, sesiyle mest etti. Oyunculukta olduğu kadar müzikte de yetenekli olduğunu gösteren ünlü isim, geçtiğimiz kış aylarında kapalı gişe oynayan Alice Müzikali’nde de beğeni toplamıştı.