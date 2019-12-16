16 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:40:36
Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız
Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan ve günlerce konuşulan avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Bebek Meyhane'de 33. yaş gününü, dostlarıyla birlikte kutladı.
Geçtiğimiz günlerde de oyuncu Tolga Güleç’le görüntülenen Tutumoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel avukat, ''Malatya Film Festivali'nde tanıştık. Ama aramızda aşk yok. Arkadaşız. O gün de hukuksal bir iş için bir ayara geldik'' dedi. Tutumoğlu’nun yakın dostu Burak Sevinç de partiye katılanlar arasındaydı.
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