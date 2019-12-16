Şarkıcı Mustafa Sandal'la yaşadığı aşkla gündem olan Gülnur Tutumoğlu: Tolga Güleç ile arkadaşız

Geçtiğimiz günlerde de oyuncu Tolga Güleç’le görüntülenen Tutumoğlu, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güzel avukat, ''Malatya Film Festivali'nde tanıştık. Ama aramızda aşk yok. Arkadaşız. O gün de hukuksal bir iş için bir ayara geldik'' dedi. Tutumoğlu’nun yakın dostu Burak Sevinç de partiye katılanlar arasındaydı.