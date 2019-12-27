27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 02:29:58
Şarkıcı Gülden'in tek isteği huzur
'Yakarım İstanbul'u' isimli şarkısıyla adından söz ettiren şarkıcı Gülden, geçtiğimiz gün Etiler’de görüntülendi.
2019 yılının kendisi için çok güzel geçtiğini dile getiren şarkıcı “Yeni yılda bir yenilik olsun ve tüm güzel dilekler eksiksiz gerçek olsun. Tek isteğim huzur” dedi.
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