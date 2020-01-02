Vatani görev için birliğine teslim olan Edis'in İstanbul'daki arabasına el konuldu

25 Aralık'ta vatani görev için birliğine teslim olan Edis İstanbul'dan gelen haberle sarsıldı. Bir süre önce eski menajerlik firması tarafından icraya verilen Edis'in İstanbul'daki arabasına el konuldu.

Geçtiğimiz günlerde menajerlik firması ile anlaşmasını tek taraflı fesheden ve babasıyla devam eden Edis'e firma dava açmıştı. Edis iddiaları kesin bir dille yalanlasa da sonrasında belgeler ortaya çıkınca icralık olduğu haberleri doğrulamak zorunda kalmıştı.

Bu olay öncesinde Soner Sarıkabadayı da Edis'i kendisinin keşfettiğini ileri sürerek Edis'ten 30 bin TL tazminat istemişti.

Tüm bu olayların ardından 2. Sayfa'da yer alan habere göre Edis'in lüks aracı haciz edildi, sonrasında Edis'in babasının araya girmesiyle haciz kararı kaldırıldı.