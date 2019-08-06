Şarkıcı Ebru Polat, kendisine tekne hediye etmek isteyen kişiyi ifşa etti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve yeni şarkısını çıkaran Ebru Polat, Instagram'dan kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etti. Polat, sürat teknesi kullanırken çektirdiği fotoğrafını kendisine göndererek tekne hediye etmek isteyen kişiyi ifşa etti.

"SİZE TEKNE HEDİYE EDEBİLİRİM"



Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'i hayranlarıyla buluşturan Ebru Polat, yoğun iş temposunun yanı sıra tatilin de keyfini çıkarıyor. Önceki gün sürat teknesi kullanırken video çektiren ve bu anları Instagram hesabından yayınlayan Polat'a bir kullanıcı mesaj göndererek "Müsait olduğunuzda benim teknemi de kullanabilirsiniz. Hatta size tekne hediye edebilirim, tabii ki de isterseniz" dedi.

"HADLERİNİ BİLSİNLER"



Gelen teklif karşısında sinirlerine hakim olamayan Polat, mesaj atan kişinin adını gizleyerek "Bunu özellikle buraya koyuyorum, bir daha bu tarz mesajlar alırsam, isim ile birlikte paylaşacağım ona göre. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler." dedi.