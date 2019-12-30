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30 Aralık 2019 Pazartesi 12:21:58 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 12:23:04

Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir?

Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? soruları gündemin araştırılan konuları arasında yerini aldı. Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı, bugün 2. Sayfa'ya konuk oluyor. Doğuş hayranları ve 2. Sayfa izleyenleri "Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Şarkıcı Doğuş ve eşi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Şarkıcı Doğuş kaç yaşında? Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir? magazin gündeminde araştırılan sorular arasında yer alıyor. Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı, bugün 2. Sayfa'ya konuk oluyor. Doğuş hayranları ve 2. Sayfa izleyenleri "Doğuş'un eşi Azeri Hoşkedem Hidayetkızı kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Şarkıcı Doğuş ve eşi hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOĞUŞ'UN AZERİ EŞİ HOŞKEDEM HİDAYETKIZI KİMDİR? 

Hoşkedem Hidayetkızı, 13 Ocak 1974 doğumlu. Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biridir. Savaş Muhabiri, Gazeteci, Sunucu; Televizyoncu, yapımcıdır. Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı. Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.

DOĞUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Asıl adıyla Orhan Baltacı, 30 Haziran 1974 günü Almanya’da dünyaya geldi. Baltacı ailesi, oğulları Orhan 4 yaşına gelinceye dek Almanya’da yaşadı.

Türkiye'ye döndüklerinde anne ve baba yollarını ayırınca oğulları Orhan'ı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktılar. Orhan Baltacı, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir yıl kaldıktan sonra babaannesi tarafından buradan çıkartıldı. Babaannesinin yanında bir müddet kalmasının ardından annesinin yanına taşındı fakat annesinden beklediği ilgiyi göremeyince evden kaçtı ve sokaklarda yaşamaya başladı. Sokakta yaşadığı yıllarda bir çocuğun yaşamaması gereken birçok şeyi yaşadı.

Yaşamını sokakta sürdürdüğü yıllarda şarkı sözleri yazmaya başladı. Yazdığı sözleri ilk olarak kendi çevresiyle daha sonra çeşitli plak şirketleriyle paylaştı. Yapımcı İskender Ulus tarafından keşfedildi. Yaşadığı talihsiz olayları bir kenara bırakarak hayata yeni bir sayfa açtı ve bununla ilişkili olarak da adını "Doğuş" olarak değiştirdi. İlk albümünü bu isimle 1997 yılında çıkardı. Çıkardığı bu albümle adını kitlelere duyurmayı başaran Doğuş, ertesi sene "Doğuş ve Şarkıları" adında ikinci albümünü çıkardı. Şarkılarıyla listelerde ilk sıralarda yer almayı başardı.

Müzik kariyeri boyunca toplam 15 albüm çıkaran Doğuş, Sigara ile Savaşanlar Derneği'ne de destek veren gönüllüler arasındadır ve bu doğrultuda çok sayıda organizasyon düzenlediği bilinmektedir. Hayatının en güzel dönemlerini sokaklarda harcayan Doğuş, verdiği konserler sonrasında hayranlarına sokak çocukları adına kurulan dernek ve kuruluşlara yardım çağrısında bulunmuş, sosyal yardım projelerinde sürekli ön plana çıkmıştır.

Şarkıcı kimliğinin yanında, 2007 yılından yayınlanan "Sana Mecburum" adlı televizyon dizisinde oynayarak oyuncu kimliğin, 2003 yılında çıkardığı "Bir Doğuş" adlı kitabıyla da yazar kimliğini sergileme fırsatı bulmuştur. 2012 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı "Survivor Ünlüler Gönüllüler" adlı yarışmaya dahil olan Doğuş'un son katıldığı yarışma programı 2013 yazında Seyfi Dursunoğlu'nun da yer aldığı "Benzemez Kimse Sana" oldu.

Doğuş, menajerinin kızı Şeyma Uygun ile 2006 yılının yaz ayında dünya evine girmiş, bu evliliği 3 yıl sonra son bulmuştur.

Doğuş'un Albüm Çalışmaları :


1997 – Doğuş
1998 – Doğuş ve Şarkıları
2000 – Hadi Hızlandır
2001 – Sevdim
2002 – Denge
2004 – 6.His
2005 – Tam Doğuş
2006 – Herbişeyim
2006 – Bozuk
2008 – Ten
2009 – Onbirde Bir
2010 – Kırık Hançer
2011 – Beşibiyerde
2012 – Burası Türkiye (007)
2012 – Naptın Gari Lo

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