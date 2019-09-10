Şarkıcı Aylin Coşkun dini nikah kıydığı eşi Volkan Aslan'dan mehir olarak 10 külçe altın istedi (Volkan Aslan kimdir, ne iş yapıyor)

Ünlülerin düğünleri, boşanmaları, nafaka ve tazminat talepleri her zaman konuşulurken, bunlara çok farklı bir istek eklendi.





MEHİR OLARAK 10 KÜLÇE ALTIN İSTEĞİ

Şarkıcı Aylin Coşkun, Volkan Aslan ile bu akşamki düğünleri öncesinde dini nikah kıydı.





Coşkun, eşinden mehir olarak her biri 1 kilo olan 10 külçe altın istedi. Şarkıcının bu isteğini nikahı kıyan imam da kağıda yazarak, kayıt altına aldı.

10 KİLO ALTININ DEĞERİ

Bu günlük kurda 1 gram altın 274 TL. Bir kilogram ise 274 bin liraya denk geliyor. Aylin Coşkun'un istediği mehirin bedeli ise şu anki kurda 2 milyon 740 bin lira.

MEHİR NEDİR?

Mehir İslamiyete göre; erkeğin evlenirken kadına vermesi gereken altın, mal veya bir menfaattir.







VOLKAN ASLAN KİMDİR?



Şarkıcı Aylin Coşkun’un 14 yıllık sevgilisidir.2004 yılından beri Aylin Coşkun’la birlikte olan Volkan Aslan, güzel şarkıcı Aylin Coşkun’a doğum gününde Phuket adasında evlilik teklif etti. Volkan Aslan hakkında fazla bilgi bulunmazken, ticaretle uğraşan bir iş Adamı olduğu biliniyor. Kaynak: Aylin Coşkun 14 yıllık sevgilisinden evlilik teklifi aldı |Volkan Aslan kimdir?



